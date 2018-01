Groningse academische vrijheid in China, kan dat?

'Op het hoofdgebouw komt een klokkentoren met wijzerplaten in alle windrichtingen. Net als in Groningen. We doen er alles aan om de Nederlanders het gevoel te geven dat ze hier thuis zijn.' Enthousiast wandelt professor Li Xingzuo over de Chinese zustercampus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Studentenflats, lesgebouwen, de bibliotheek: 1,2 vierkante kilometer krijgt een facelift voor het nieuwe collegejaar.



Of de eerste lichting studenten inderdaad deze herfst in de Noord-Chinese kuststad Yantai begint aan de studie wis-, natuurkunde of economie voor een Gronings kwaliteitsdiploma, is de vraag.