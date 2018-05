Gronings studentencorps Vindicat verzwijgt nieuwe mishandeling

Opgeschort

Dit accepteren wij ook binnen Vindicat niet Rector Marc Mohr

Vindicat-rector Marc Mohr is niet bereikbaar voor commentaar. Hij zegt in Dagblad van het Noorden dat hij niet op de hoogte was van de meldingsplicht. 'Ik ben nalatig en stom geweest. Ik had dit moeten weten want we hebben die gedragscode ondertekend.' De rector spreekt in de krant van 'een heftig incident'. 'Dat accepteren wij ook binnen Vindicat niet.' De twee verdachte leden zijn geschorst.



Na ongeregeldheden tijdens een Vindicat-etentje in een sushirestaurant besloot de universiteit vorig jaar september de bestuursbeurzen voor Vindicat (in totaal ruim 33 duizend euro) alsnog op te schorten. Die sanctie zou met terugwerkende kracht komen te vervallen als er zich geen nieuwe incidenten zouden voordoen.



Een commissie zal zich in juni of juli buigen over de naleving van het verbeterplan dat Vindicat heeft opgesteld. 'We kunnen ons voorstellen dat dit nieuwe incident daarbij meegewogen wordt.' Mogelijk neemt de universiteit eerder maatregelen. 'Maar wij willen eerst van Vindicat horen wat er precies gebeurd is', zegt Bakker. 'We hebben het nieuws van de krant vernomen.'