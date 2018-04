Groningen in grote onzekerheid over versterkingsoperatie

Geen metamorfose

Een plan voor afbouw van de gaswinning is nog geen afbouw, zegt wethouder Schollema. 'Feitelijk is er nog niks veranderd aan de risico's. Dat betekent dat er versterkt en geïnspecteerd moet worden.' Het is volgens hem bovendien twijfelachtig of het nieuwe onderzoek Groningen veilig gaat verklaren. 'Als je de trein die zo moeizaam op gang is gekomen nu afremt, is het de vraag of die ooit weer op gang komt.'



De paradox is dat ook Groningen niet zit te wachten op een totale metamorfose van het karakteristieke Hogeland. 'Natuurlijk zou het mooi zijn als er geen bulldozer door de provincie gaat', zegt Susan Top van het Groninger Gasberaad. Niemand, zegt ze, wil dat er huizen onnodig gesloopt worden. 'Een groot Almere is een schrikbeeld.'



Maar, haast Top zich te zeggen: 'De gaswinning naar nul is mooi vooruitzicht, maar dat gaat niet van vandaag op morgen. We hebben na Zeerijp nog twee zware klappen gehad. Het is nog niet veilig.' Dan zeggen dat er niet versterkt hoeft te worden, valt volgens haar niet uit te leggen aan mensen die al zo lang in onzekerheid zitten. 'Iedereen houdt er rekening mee dat er nog wel tien jaar gedonder blijft.'