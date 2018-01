Groningen had stille hoop dat bodem tot rust was gekomen - tot maandagmiddag

'Tot vanmiddag drie uur'

Kort geleden, tijdens een informatieavond over de versterkingsplannen voor zijn huurhuis, raakte Cleveringa pas doordrongen van de situatie. 'Het dak is te zwaar, het plafond kan naar beneden komen. Vandaag voel ik me voor het eerst onveilig. Mijn vrouw zag lijkbleek.'



Sinds 2014 is de gaswinning in Groningen flink teruggeschroefd om het risico op aardbevingen te verkleinen. De productie rond Loppersum werd door de Raad van State zelfs helemaal stilgelegd. Dat had aanvankelijk een positief effect, concludeerde het Staatstoezicht op de Mijnen. Het aantal zware aardbevingen verminderde, het gasveld leek 'regelbaar'.



Leek - want het fundament van het Hogeland blijft onberekenbaar. 'Ik had ook de stille hoop dat de bodem tot rust was gekomen', zegt burgemeester Albert Roodenboog van Loppersum. 'Tot vanmiddag drie uur. Dit is een zware klap.'