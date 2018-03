GroenLinks verovert de hoofdstad, Forum voor Democratie met twee zetels de Amsterdamse raad in

Dat blijkt uit de eerste voorlopige uitslag die het bureau Onderzoek Informatie en Statistiek woensdagavond rond 22 uur bekendmaakte. GroenLinks boekt daarin een winst van zes zetels, en krijgt in totaal elf van de 45 zetels. D66 verliest er vijf en eindigt op negen zetels. De enige andere gevestigde partij die winst boekt, is de Partij voor de Dieren, onder leiding van 'Het Beste Raadslid van Nederland' Johnas van Lammeren. Hij breidt zijn zetelaantal uit van een naar drie.



Andere winnaars in de raad zijn nieuwkomers Denk (3 zetels) en het Forum voor Democratie, dat onder leiding van Annabel Nanninga met twee zetels de raad inkomt. Ook Sylvana Simons komt namens haar partij BIJ1 als eenmansfractie in de gemeenteraad.



Simons reageert 'heel blij' op de resultaten van de exitpoll, 'al ben ik pas echt gerust als de definitieve uitslag er is'. Zij is niet alleen verheugd over het feit dat ze zelf de raad in komt, 'maar ook dat de stad duidelijk kiest voor links, dat willen wij ook'. Een plek in de coalitie lijkt er voor haar op basis van de zetelverdeling niet logisch. 'Maar we hebben aan de Partij voor de Dieren in Amsterdam gezien dat je in je eentje veel voor elkaar kunt krijgen.' Belangrijkste doelen die zij komende drie jaar wil gaan bereiken, zijn de 'dekolonisatie van het onderwijs en de publieke ruimte in de stad. Ook denkt wil ze zich 'samen met GroenLinks' gaan inzetten voor een Slavernijmuseum.



De grootste verliezer is D66. De partij werd vier jaar geleden na een ruwe campagne de grootste in de stad en beloofde het helemaal anders gaan doen. Toch lukte het D66 niet om in het college met zeer aansprekende resultaten te komen. De partij maakte zich op het stadhuis bovendien buitengewoon ongeliefd wegens het 'spelen van politieke spelletjes'. Lijsttrekker Reinier van Dantzig werd tijdens de vele debatten de afgelopen weken daarom zowel vanaf links als rechts steevast in de mangel genomen.



Ook voor de PvdA, die tot vier jaar geleden oppermachtig was in de hoofdstad, zijn de druiven zuur. Met vijf zetels is de partij gehalveerd. De SP, die de afgelopen vier jaar in de coalitie wilde bewijzen dat de partij naast hard oppositievoeren ook goed kan besturen, verliest de helft van de zes zetels. De VVD, die eveneens meebestuurde afgelopen periode, blijft gelijk.

Als de zetelverdeling na het tellen van alle stemmen overeind blijft zijn er in totaal vier driepartijencoalities te vormen waarbij D66 en GroenLinks de basis vormen