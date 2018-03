GroenLinks grote winnaar raadsverkiezingen, SP en PvdA zakken weg, buiten de Randstad groeien de lokalen

Dat is het beeld dat oprijst uit de lokale exit polls die onderzoeksbureau Ipsos in enkele gemeenten deed in opdracht van de NOS. De echte stemmen worden nog volop geteld. De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten kreeg, volgens de exitpoll, veel meer tegenstanders dan de afgelopen weken bleek uit de opiniepeilingen. In de poll is de uitkomst nog hoogst onzeker: 49 procent voor de wet, 48 procent tegen. De rest stemde blanco.



Andere trends uit de gepeilde gemeenten: de PvdA zakt nog verder weg dan in 2014, toen de slechte uitslag al een voorbode bleek voor de oorwassing bij de landelijke verkiezingen van 2017. Het herstel waarop partijleider Lodewijk Asscher hoopt is ver uit zicht.



De SP lijkt vooralsnog niet te profiteren van het nieuwe leiderschap van Lilian Marijnissen: in Rotterdam, Utrecht, Enschede en Weert zagen de socialisten 30 tot 50 procent van hun kiezers uit 2014 naar andere partijen gaan. D66 raakt volgens de eerste tellingen niet alleen in Amsterdam en Utrecht maar ook in Den Haag de eerste plek kwijt: de VVD en de lokale Groep De Mos gaan de Democraten voorbij. De PVV houdt in Den Haag nog maar twee van de zeven zetels over.