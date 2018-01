GroenLinks financiert peilingen - dit is niet ongewoon. Politici weten dat het werkt

Beeldvorming

Door middel van peilingen kun je je campagne bijsturen Opinieonderzoeker Aad van der Veen van Ipsos

Opinieonderzoeker Aad van der Veen van Ipsos weet niet beter dan dat politieke partijen tot het klantenbestand behoren: 'Dat was al in 1983 zo, toen ik hier begon.' Ook bij Ipsos geen deurbeleid, al kan een onderwerp afvallen dat te moeilijk is om te peilen. 'Of omdat iemand wil dat we onderzoek doen volgens een vooropgezet plan over de uitkomsten.'



Volgens Judith Bokhove, de lijsttrekker van GroenLinks in Rotterdam, kwam het idee om De Hond voor een peiling in haar stad in te schakelen van het landelijke partijbureau van GroenLinks. 'We hadden net de peiling in Amsterdam gehad. En omdat de ogen zo op Rotterdam gericht zijn, waren we best nieuwsgierig of we op de goede weg zitten.'



Een peiling kan de beeldvorming doen kantelen, weten politieke partijen. Toen de PvdA en de VVD vier jaar geleden in Amsterdam om de winst bij de gemeenteraadsverkiezingen leken te strijden, schakelde D66 eveneens De Hond in. Die haalde in zijn peiling de vermoede tweestrijd onderuit en schoof D66 naar voren als de grote concurrent van de PvdA. Bij de Democraten weet iedereen sindsdien hoeveel zin het heeft om een opiniepeiler aan het werk te zetten.