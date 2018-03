Groei van kolencentrales neemt wereldwijd af; in 2022 sluiten er meer dan er worden geopend

Nieuwe centrales

Bijna 60 procent van de kolencentrales in de wereld staan in China en India. Tot voor kort waren het ook die landen waar de groei onstuitbaar leek. China alleen al had honderden kolencentrales in de planning. Maar dat is de afgelopen twee jaar drastisch veranderd: China heeft in twee jaar bouwplannen voor 722 kolencentrales geschrapt of opgeschort.



India is na China 's werelds grootste kolenstoker, en bouwde ook als een razende nieuwe centrales bij. Maar sinds kort blijkt wind- en zonne-energie goedkoper dan stroom uit kolen of gas. Private ondernemingen zijn ermee gestopt; nu bouwt alleen de overheid nog kolencentrales, en zelfs die projecten komen her en der stil te liggen bij gebrek aan financiering. In het elektriciteitsplan van 2016 worden geen nieuwe kolencentrales meer voorzien bovenop wat nu in de planning staat. 123 Bouwplannen zijn geschrapt.