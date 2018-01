Grappig bedoeld thema studentenfeest ('de wil van een vrouw doet er #nietoo') valt fout bij TU Eindhoven

Verklaring

Aleph is in bezit van een eigen dispuutshuis dat een keer per jaar zijn deuren opent voor verenigingsleden en externen om samen het beruchte Aleph Carnaval te vieren. Eerder kozen de mannen een IS-thema; een andere carnavalsviering stond in het teken van Donald Trump. 'Smaakvol is het niet', aldus de woordvoerder van de universiteit. 'Ze zoeken ieder jaar de grenzen van het onbetamelijke op. Dit jaar zijn ze over die grens heengegaan.'



Het Eindhovens Studenten Corps laat in een verklaring weten dat het dispuut 'fors over de schreef is gegaan'. Het carnavalsfeest is inmiddels afgelast en het dispuut is geschorst. 'De senaat heeft aan het dispuut laten weten dat ze er erg ongelukkig mee waren. Ze zijn zich het apezuur geschrokken', aldus de woordvoerder van de universiteit.