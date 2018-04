Grapperhaus ging niet de fout in als advocaat van KPMG, blijkt uit tuchtzaak

Totaal uit de hand gelopen

De tuchtzaak is een van de schermutselingen in het totaal uit de hand gelopen arbeidsconflict tussen Aachboun en zijn voormalig werkgever. De affaire startte in 2015 met een conflict tussen toenmalig bestuurslid Wiebe Cnossen van KPMG Meijburg en zijn collega fiscalisten Ad Aerts en Karim Aachboun. Aerts, mede-eigenaar van het kantoor, had Aachboun, die in 2008 bij het bedrijf binnenkwam, onder zijn hoede genomen en was zeer lovend over zijn protegé.



Niet iedereen binnen het kantoor deelde die opvatting. Dat ging mis toen Aerts in het voorjaar 2015 een speech hield waarin hij Aachboun de lof toezwaaide voor zijn prestaties en een topfunctie in het vooruitzicht stelde. Bestuurslid Wiebe Cnossen werd boos, omdat hij Aachboun juist een slechte beoordeling wilde geven. Na de speech stormde hij met gebalde vuist de kamer van Aerts binnen, waar ook Aachboun aanwezig was. 'Opkrassen, Karim, opkrassen', riep hij.