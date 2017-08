Gifeieren mogelijk al jaar verkocht; al in juni 2016 kwamen luisbestrijders langs in Drenthe

'Eet tot zondag beter geen ei' De NVWA adviseert consumenten voorlopig terughoudend te zijn bij het eten van eieren. Pas als alle pluimveebedrijven waar mogelijk het gif fipronil is gebruikt zijn onderzocht, is duidelijk of de eieren helemaal veilig zijn, zei de tweede man van de NVWA dinsdagavond in Nieuwsuur.



Tegen het weekeinde zijn de onderzoeken van de bijna tweehonderd verdachte bedrijven klaar, denkt Freek van Zoeren. 'Als iemand zegt, nou ik kan leven zonder een ei te eten tot zondag, zou ik dat aanraden', zei de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de dienst.

Toezichthouder NVWA erkent dat er vorig jaar mogelijk al fipronil-eieren in de winkel lagen. 'We kunnen dat niet meer controleren, want die eieren zijn al opgegeten', zegt een woordvoerder. De voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), Hennie de Haan: 'We kunnen inderdaad niet uitsluiten dat er al in 2016 eieren met een verhoogde dosis fipronil zijn verkocht. We weten alleen niet hoe lang fipronil al bij het middel DEGA-16 wordt gemengd en in welke dosis. En dan is het nog de vraag wie de dader is: Chickfriend, de leverancier van Chickfriend of de leverancier van de leverancier van Chickfriend. Dat moet allemaal nog uitgezocht worden. De boer in juni 2016 zal een van de eersten zijn geweest die zijn kippen door Chickfriend liet behandelen, denk ik. Vanaf toen ging het verhaal rond in de sector dat DEGA-16 heel goed werkte en gingen steeds meer boeren het gebruiken.'



Kippen die in contact zijn gekomen met fipronil kunnen maandenlang fipronil-eieren blijven leggen, staat in een notitie die de brancheorganisaties van de pluimveehouders aan hun leden hebben verstuurd. Ook de NVWA zegt: 'Het blijft vrij lang in kippen zitten en dus ook in hun eieren.' De insecticide wordt opgeslagen in het buikvet van de kip en breekt maar langzaam af. De pluimveehouderij in Eck en Wiel waarvan de eieren zo'n hoge concentratie fipronil bevatten dat de consumptie ervan volgens de NVWA de gezondheid 'acuut' bedreigt, liet Chickfriend het afgelopen jaar twee keer langskomen. De laatste keer was in mei, dus heel recent, wat kan verklaren waarom de eieren van juist dit bedrijf als slechtste uit de NVWA-controle komen.