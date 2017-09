Gesloten ov-poortjes op Amsterdam CS? Daar kijken reizigers niet van op

U kunt via de westelijke tunnel, buiten het station

Een treinreizigster uit Hilversum zet de toon als haar gevraagd wordt of ze problemen ondervindt met de nu gesloten poortjes op Amsterdam CS. 'Hoezo?' De verslaggever wordt aangekeken alsof hij jaren onder een steen heeft geleefd of nog nooit een station van binnen heeft gezien.



Voor hen die wel moeite hebben met de veranderingen, heeft NS woensdagochtend tientallen extra servicemedewerkers ingezet. Dit zijn voornamelijk studenten. Her en der staan ze bij de ov-poortjes om hulp en uitleg te bieden aan reizigers die wel verward zijn of iets te klagen hebben. Of aan passanten die helemaal niet met de trein willen reizen, maar domweg door het station willen lopen omdat ze aan de overkant, in Amsterdam-Noord moeten zijn.



De meeste mensen vragen zich af hoe ze zonder gebruik te maken van een ov-chipkaart toch via of door het station heen de andere kant kunenn bereiken. 'U kunt dus via de westelijke tunnel, buiten het station', zegt zo'n servicemedewerker tegen een passant, 'of u neemt een van de twee gratis passages hier in het station.'



