Geregistreerde criminaliteit blijft dalen, zwaartepunt harddrugsproductie in Zuid-Nederland

Regionale verschillen

De drugscriminaliteit kent in Nederland duidelijke regionale verschillen. De meeste productie van synthetische drugs als xtc en speed vindt plaats in het zuiden. De afgelopen drie jaar stuitte de politie op 127 gevallen van harddrugsproductie in Noord-Brabant en 57 in Limburg, samen aanzienlijk meer dan de 136 gevallen in de rest van het land. Van de opgerolde drugslabs stond de helft in Brabant of Limburg.



De in Nederland geproduceerde xtc en speed is voor een groot deel bestemd voor het buitenland. Wereldwijd is de vraag naar xtc toegenomen, signaleert de politie, en daarmee de productie in Nederlandse drugslabs.



De handel en het bezit van drugs zijn volgens de politiecijfers vooral een Randstedelijke zaak, Amsterdam voorop. In drie jaar tijd noteerde de politie daar ruim tweeduizend gevallen van verboden harddrugsbezit en betrapte meer dan duizend dealers. Rotterdam, Den Haag en Utrecht volgen op ruime afstand.