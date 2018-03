Gerechtshof: Automobilisten mogen hun mobiel tijdens het rijden wel aanraken, maar niet vasthouden

Het hof kwam tot die uitspraak in een zaak waarin een automobilist in Sneek door de politie was beboet omdat hij al rijdend zijn mobieltje bediende. De kantonrechter in Leeuwarden oordeelde vorig jaar dat die boete van 239 euro terecht was opgelegd, omdat het aanraken van de telefoon gelijkstaat aan het (verboden) vasthouden.



Niet alleen de automobilist zelf, maar ook het Openbaar Ministerie (OM) ging in beroep. Het OM hoopte van het hof meer duidelijkheid te krijgen over wat nu wel en niet strafbaar is bij het gebruik van mobieltjes achter het stuur, vooral ook omdat veel mensen navigatieapps op hun telefoon hebben.



Maar het hof deed daar gisteren geen principiële uitspraak over en verklaarde het OM in dit proces niet-ontvankelijk. Wel vernietigde het hof de eerdere uitspraak van de kantonrechter.