Generaal: Nederland kan digitale dreiging niet aan

Net als andere westerse landen liggen instellingen en bedrijven in Nederland dagelijks in de vuurlinie van duizenden hackers uit Rusland, China en landen als Iran en zelfs Soedan. Een Nederlandse missie in Litouwen, onderdeel van de Navo-aanwezigheid in de Baltische staten, heeft voortdurend te maken met hackpogingen van systemen door de Russen, zegt Rietdijk.



De westerse wereld is door alle nieuwe technieken de grote overmacht op tegenstanders als Rusland, China en Iran kwijtgeraakt. Die landen concentreren zich via digitale technieken op de zwakke kanten van westerse samenlevingen. Rietdijk spreekt van een 'hybride conflict dat begin noch einde kent en permanent wordt gevoerd'. Als voorbeeld noemt de generaal de berichtgeving over MH17 waarbij door Moskou is geprobeerd Nederlandse burgers te manipuleren.



Deze informatie-oorlog ziet Rietdijk als zeer bedreigend voor de democratie. Het vertrouwen van burgers wordt steeds op de proef gesteld en de polarisatie wordt aangewakkerd door valse berichten. De integratie en de islam zijn volgens Rietdijk de meest kwetsbare onderwerpen in de Nederlandse samenleving. Rietdijk: 'Er is nagedacht over zwakheden in ons systeem.'