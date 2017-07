Genderneutraal taalgebruik in opmars - Schiphol en GVB gebruiken al 'attentie' en 'beste reiziger'

Dit blijkt uit een rondgang langs meer dan vijftig dienstverlenende bedrijven door de Volkskrant. Bij goededoelenorganisatie Hivos is het genderneutraal taalgebruik meer dan normaal. 'Het is bij ons geen thema. Genderneutraal communiceren gaat vanzelf', zegt woordvoerder David Trap. 'We doen dit al een hele tijd. Het is niet zo zeer beleid, het is gewoon ingebakken in onze organisatie'.



Op de onlinedonatieformulieren van Hivos kan een donateur naast het gebruikelijke 'man' en 'vrouw' ook 'anders' als geslacht opgeven. Ook in het Haagse kantoorgebouw van Hivos zijn uitsluitend genderneutrale toiletten te vinden.



Schiphol kiest in haar omroepberichten al geruime tijd specifiek voor 'your attention please' en de Nederlandse variant daarvan. De Amsterdamse vervoerder GVB gebruikt al langere tijd beste reizigers. 'Ooit was het vast dames en heren', zegt een woordvoerder. 'Dat we nu beste reizigers gebruiken heeft niets met genderneutraliteit te maken. We vinden dit gewoon een logischer boodschap.'

