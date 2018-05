Gemeenten willen hulp van kabinet om van het gas af te komen

Pioniers

Deze transitie is groter dan bij voorbeeld de decentralisatie van de zorg in 2015 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

In Nederland moeten zo'n 7,2 miljoen huizen worden aangepast. Eenendertig gemeenten, waaronder naast Utrecht ook Woerden en Wageningen, hebben in 2017 beloofd te beginnen met één wijk die van het aardgas wordt afgekoppeld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kiest dit jaar zelf ook nog twintig wijken die dienen als proeftuin. Voor de aanpassingen van de huizen daarin is 90 miljoen euro beschikbaar.



'Betrokkenheid van de bewoners is hierbij cruciaal', zegt een woordvoerder. 'Samen moeten we tot betere en goedkopere oplossingen komen, en tot een andere manier van financieren, waarbij ook rekening wordt gehouden met een lagere energierekening.'



De pionierende gemeenten vinden dit niet genoeg. 'Er moet meer ondersteuning van het Rijk komen met geld en kennis', zegt wethouder Lara de Brito (Wageningen, GroenLinks). 'Wij krijgen een opdracht waarvoor niemand een oplossing heeft; wij zijn de eersten en iedereen kijkt mee.'



'In deze aanloop hebben we steun van het Rijk nodig, omdat de aanpassingen voor gasvrij wonen zichzelf nog niet terugverdienen', zegt de Woerdense wethouder Hans Haring (D66). 'Dan krijg je huiseigenaren niet mee. En er zijn ook mensen die het geld ervoor niet hebben.'



Expert Puk van Meegeren van voorlichtingsinstantie Milieu Centraal begrijpt dat sommige gemeenten al begonnen zijn. 'Afgesproken is dat in 2021 alle gemeenten voor alle wijken een transitieplan moeten hebben. Dus de gemeenten die nog niet zijn begonnen hierover na te denken, zijn rijkelijk laat.'



'Het baart ons zorgen dat sommige gemeenten een aardgasvrije wijk aanwijzen zonder dat de bewoners weten wat ze moeten doen', zegt ook woordvoerder Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis. 'En wie moet het betalen?'



Om huizenbezitters tegemoet te komen, wordt er gedacht aan speciale huisgebonden leningen, terug te betalen met de winst van een lagere energierekening. Maar volgens Milieu Centraal kan het tot wel twintig jaar duren voor die zijn terugverdiend.