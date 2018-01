Gemeenten negeren wettelijke taaleis voor bijstandsontvangers, taaltoets nauwelijks afgenomen

De taaleis was een wens van de VVD en vastgelegd in het regeerakkoord met de PvdA. De afspraak kwam na een akkoord van staatssecretaris Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken met D66, CU en SGP sterk afgezwakt in de wet.



De gebrekkige uitvoering die het CBS signaleert, ligt politiek gevoelig. In een brief aan de Tweede Kamer stelde Van Ark maandagavond dat het 'goed beheersen van de taal van zeer groot belang is om de kansen op werk te vergroten. Een groot deel van de bijstandsontvangers is de taal onvoldoende machtig'. Van Ark wil daarom de teugels aantrekken. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart wil zij dwingende afspraken maken met de nieuw te vormen gemeentebesturen.



Het CBS constateert dat het afnemen van taaltoetsen in de praktijk 'weinig lijkt voor te komen'. Ruim 140 van de 388 gemeenten hebben nog geen enkele taaltoets afgenomen, de andere 248 in april 2017 gemiddeld vier. Bij 35 procent van de gemeenten werden ook geen taalplannen opgesteld.