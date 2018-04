Geldnood nekt prestigieuze Haagse denktank, toezichthouder greep te laat in

De les is dat ik eerder had moeten ingrijpen Dick Benschop

Personeelsleden voelden zich door Williams onheus behandeld, en er was onvrede over zijn luxueuze levensstijl en topsalaris (ruim 223 duizend euro).



De Raad van Toezicht zag in de klachten geen reden om hem te vervangen. Sterker nog, na een ontslagronde onder het personeel, eind 2016, wilde voorzitter Benschop hem een (korte) verlenging van het dienstverband aanbieden. Gezien de precaire financiële situatie waarin het instituut verkeerde, zag hij daar uiteindelijk van af.



Benschop noemt het 'enorm frustrerend' dat het instituut niet aan de verwachtingen beantwoord heeft. 'De les is dat ik eerder had moeten ingrijpen'. Maar in de verklaring die hij verspreidt, zal hij de nadruk leggen op positieve punten. 'De publieke taak van het instituut -onderzoek, rapportages en conferenties- is de afgelopen jaren goed uit de verf te komen'.