Gejoel en gejuich bij GroenLinks: veruit grootste partij in Amsterdam en Utrecht

Een feestje bij de verkiezingsavonden

Maar sinds het aantreden van Jesse Klaver in 2015 zijn verkiezingsavonden bij GroenLinks weer een feestje. Dat begon vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen. Toen boekte de partij de eiste uitslag ooit met 14 Kamerzetels. Daarna begon Klaver een 'kantinetour' om ideeën uit te wisselen met 'gewone' Nederlanders. Maar ook om GroenLinks van het elitaire grachtengordel- en bakfiets-imago af te helpen. 'Vanavond hebben we een grote stap gezet om een grote beweging te worden. Maar we zijn pas net begonnen. In september staan we weer in Afas Live met een grote bijeenkomst', zegt Klaver.



Nu is het de vraag of GroenLinks de groei kan vasthouden. Klaver heeft een grote broek aangetrokken. Want Klaver wil een 'beweging' opbouwen die 'Nederland gaat veranderen'. GroenLinks doet echter in lang niet alle gemeenten mee, al schijnen het er meer te zijn dan vorige keren. Daardoor zijn de uitslagen niet goed te vergelijken met vorige gemeenteraadsverkiezingen.



De eerste exit poll is van Rotterdam. De zaal juicht, want GroenLinks gaat van twee naar vier zetels. 'Had ook een tikje beter gekund', zegt de plaatselijke campagneleider tegen oud-partijleider Bram van Ojik als die hem feliciteert.