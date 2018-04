Gehandicapten ondervinden steeds meer last van discriminatie

Mary Orgelist (65), klachtenbehandelaar Radar

'Mensen komen bij ons omdat ze zich gediscrimineerd voelen', zegt Mary Orgelist (65), klachtenbehandelaar bij antidiscriminatievoorziening Radar. 'Een vrouw vertelde dat toen ze in de eindfase van een sollicitatieprocedure zei dat ze zwanger was, het plotseling niet doorging. Een andere vrouw kwam terug van zwangerschapsverlof en was in een andere functie geplaatst. Wij geven advies en proberen het gesprek aan te gaan met de vrouw en de werkgever.'



Orgelist werkt al twintig jaar als klachtenbehandelaar. Radar is in ruim zestig gemeenten in Zuid-Holland en Brabant werkzaam. Bij het meldpunt in Rotterdam zegt Orgelist zo'n tien klachten per week binnen te krijgen.



'We kijken met de cliënt of er sprake is van discriminatie. Vervolgens maken we een stappenplan. Gaan we de wederpartij benaderen? Kunnen we aan bemiddeling doen? Soms adviseren we een jurist in arm te nemen of naar het College voor de Rechten van de Mens te gaan. Dan helpen we ook de zaak voor te bereiden.'



Zoals bij een Poolse man, die al jaren in Nederland woont en hier een hypotheek heeft, maar geen aanhangwagen mocht huren omdat hij alleen een Pools rijbewijs had.



Via de telefoon, post, mail en WhatsApp, kunnen mensen terecht bij antidiscriminatievoorzieningen. Sinds 2009 staat in de wet dat gemeenten daarvoor een voorziening moeten bieden. 'Een luisterend oor bieden is in de hele klachtbehandeling het allerbelangrijkst.'



'We maken onderscheid tussen gevallen en gevoelens. Is een gebeurtenis in strijd met de wet op gelijke behandeling? Of gaat het om een gevoel: ik ben onheus bejegend. We willen we de dialoog aangaan om de andere partij bewust te maken: deze woorden hebben deze werking. Dan hoor je vaak dat het niet de bedoeling was.'