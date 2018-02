Geestelijk vader referendum daagt kabinet voor rechter met hoop op laatste alles-of-niets volksraadpleging

'Juridische trucs'

Oud-PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer vindt dat de minister 'juridische trucs' uithaalt. Als Kamerlid was hij in 2005 mede-indiener van de initiatiefwet die tien jaar later leidde tot de Wet raadgevend referendum. Die wet geeft burgers het recht om, mits zij ruim 300 duizend medestanders kunnen vinden, het volk om advies te vragen over een aangenomen wet: is de burger voor of tegen? De uitslag is niet bindend. De regering mag een nee negeren, zoals in 2016 ook gebeurde.



Donderdag poogde Dubbelboer met zijn stichting Meer Democratie bij de hoogste bestuursrechter te voorkomen dat het kabinet zomaar een streep zet door zijn erfenis. Hij bestrijdt niet dat het parlement het raadgevend referendum kan intrekken, maar hij hoopt het recht te behouden op een laatste alles-of-nietsvolksraadpleging. Ollongren kan niet op voorhand besluiten zo'n referendum te weigeren, meent hij.