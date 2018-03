Geen loeiende sirenes in grote delen van het land: 'Dit is nog nooit voorgekomen'

Dat een enkele sirenepaal het laat afweten, komt wel eens voor. 'Dan blijkt er bijvoorbeeld iets mis te zijn met de bedrading', zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Maar over de oorzaak van deze landelijke storing tast het IFV nog in het duister. 'We onderzoeken samen met de leveranciers waar het is misgegaan', aldus de woordvoerder. Hoeveel van de ufo-vormige sirenemasten niet naar behoren functioneerden, is ook nog onduidelijk.



Nederland telt zo'n vierduizend van deze WAS-palen, waaruit maandelijks anderhalve minuut lang de bekende testsirene schalt. 'Het wordt allemaal elektronisch aangestuurd, dus het is moeilijk om te zeggen waar de kink in de kabel zit', zegt Ben Ale, emeritus-hoogleraar veiligheidskunde in Delft.

69 procent van de mensen werd bij de laatste test met NL-Alert bereikt