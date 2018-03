Geen grande parade, maar aandacht voor aardbevingen op Koningsdag in Groningen

'De energiewinning van de toekomst'

Koningsdag begint om 11.00 uur bij de Prinsenhof en gaat via de Martinitoren en Martinikerkhof (met een voetbalclinic door Ronald Koeman) naar de Grote Markt. Daar zal behalve aan 'dat ene woord', de aardbevingen, ook aandacht worden besteed aan 'de energiewinning van de toekomst', zei Paas. Via het stadhuis en het Waagplein loopt het koninklijke gezelschap naar het Academiegebouw. Onderweg spelen allerlei bandjes, die daarmee een van de andere pijlers onder de bekendheid van Groningen accentueren: het jaarlijkse festival EuroSonic Noorderslag.



Bij het Academiegebouw wordt het studentenleven in beeld gebracht. Groningen is volgens Den Oudsten 'een jonge stad', met 60 duizend studenten en een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Niet alleen het universiteitsleven krijgt aandacht, ook mbo en hbo doen mee. In een rechte streep gaat de route daarna langs de Korenbeurs naar de Vismarkt, waar om 13.00 uur het programma eindigt. 'Het is ongelooflijk hoeveel Groningen je in 1.200 meter kunt persen', aldus Paas.



Groningen kan 30 duizend toeschouwers in de binnenstad kwijt. Omdat er 80 duizend worden verwacht, zullen delen van de stad worden afgezet. Naast het koninklijke programma zullen bezoekers terecht kunnen op veel 'side events'.