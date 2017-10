Geen Citroëntjes en Peugeotjes maar echte Mercedes-klassiekers in deze garage in Amsterdam Noord

Om 8 uur is Wim op de zaak. Hij werkt tot een uur of 4. 'Ik ben 63 schat, en ik werk al vanaf mijn 14de. Ik moet maatregelen nemen, anders word ik geen 75.' Zijn moeder is 97 jaar. Iedere zondag rond een uur of 12 gaat Wim bij haar op visite en drinken ze samen een portje. Zij een, hij twee.



Maandag neemt hij na een weekend rust weer nieuw werk aan, dat blijft leuk. 'Het is vaak de dinsdag die mij de das omdoet.' Ster ('Pappie is een boxer, mammie is een stafford.') is 24 uur per dag in de buurt. Hij probeert bij iedere klant op schoot te kruipen.