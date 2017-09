Gebrekkig toezicht, laakbaar gedrag en tijdsdruk - hoe het zo mis kon gaan bij de politie

1. Tijdsdruk

De totstandkoming van de Nationale Politie tussen 2011 en 2013, waarbij 26 korpsen tot één landelijk korps werden samengesmeed, moest te snel. Toenmalig 'blauwe baas' Gerard Bouman moest te veel tegelijkertijd doen. Aandacht voor financieel beheer en controle daarop schoot in deze omvangrijke reorganisatie ernstig tekort, oordeelt de commissie Ruys. Dit is zowel de politiek als politiebestuurders aan te rekenen.



In de nieuwe, landelijke politie, die 1 januari 2013 van kracht ging, was sprake van veranderende verhoudingen. Besluitvorming verschoof van lokale ondernemingsraden naar de nieuwe, Centrale Ondernemingsraad. Omdat toenmalig korpschef Bouman de vakbonden te kritisch vond, deed hij liever zaken met deze nieuwe COR. Dat gaf spanningen en een 'weinig constructieve relatie' tussen de verschillende belangenbehartigers van agenten in de omvangrijke politiereorganisatie. Het ministerie van Justitie wist van meet af aan van deze spanningen en onduidelijkheid over de vraag wie het voor het zeggen had, maar trof geen maatregelen. Dat had volgens de commissie-Ruys wel gemoeten.