Tv-programma Rambam filmde stiekem ontgroening van studenten; gaat dit de corpscultuur veranderen?

Zelfcontrole

Toch is het de vraag hoeveel effect de strafmaatregelen zullen sorteren en of strenger ingrijpen niet nodig is. De Universiteit Maastricht voerde dit jaar zelf controles uit bij de introductiekampen van de vier grote studentenverenigingen in de stad. Maar daar voelen in elk geval de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam niets voor. 'Ons motto is high trust, low tolerance', zegt een woordvoerder van laatstgenoemde instelling. 'Dat vertrouwen is nu beschadigd. Maar we gaan niet als een politieagentje toezicht houden. De studenten moeten zelf veranderen.'



Zo denkt historicus Caljé er ook over. Een cultuur van 'zelfcontrole', is volgens hem de oplossing. 'Dat past ook in het dna van veel corpora die ooit zijn opgericht om studenten te beschaven.' Op de korte termijn zal dat lukken, verwacht Caljé. 'Maar op de lange termijn zal het weer verslappen.' Als hij daar gelijk in krijgt, blijft alles zoals het altijd is geweest.