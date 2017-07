Friesland, ik kijk er naar uit en zie er tegenop

Koffie in Zurich, in De Steenen Man, pal achter de dijk langs de Waddenzee. De naam Zurich is vermoedelijk afgeleid van Zuderinghe, desalniettemin trekt het dorpje nogal wat Zwitserse bezoekers. Pogingen om de plaatsnaam te ver-Friesen tot Surch strandden daarom op verzet van dorpsbewoners - de Friese nationale trots kent grenzen.



Ik had ook Cornwerd als eerste dorp in Friesland kunnen noemen, als ik direct na de Afsluitdijk naar het zuiden was afgebogen. Dan had ik geschreven wat je van een afstand ziet: een enorme, nieuwe koeienstal die het hervormde kerkje bijna geheel aan het zicht onttrekt.