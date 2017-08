Fraudejagers neuzen op verzoek van DUO in ov-kaart studenten

Duo kan niet precies aangeven bij hoeveel studenten hun reisgedrag op deze manier is gecontroleerd

De woordvoerder van Translink beklemtoont dat het bedrijf de privacy van ov-gebruikers 'enorm belangrijk' vindt. Naar aanleiding van deze kwestie heeft Translink sinds eind vorige maand op de hoofdpagina van de eigen site het privacybeleid nog eens uiteengezet.



Duo kan niet precies aangeven bij hoeveel studenten hun reisgedrag op deze manier is gecontroleerd. Wanneer dit beleid is ingevoerd, kon een woordvoerder van Duo maandag ook niet zeggen. Nu de rechter Duo op de vingers heeft getikt en hoger beroep is aangetekend ziet de onderwijsdienst voorlopig af van gebruikmaking van dit nieuwe 'wapen' om fraude door studenten aan het licht te brengen.



Duo blijft erbij dat dit wel een gepaste manier is om misbruik met de uitwonendenbeurs (die hoger is dan die voor studenten die nog bij hun ouders wonen) tegen te gaan. Sinds de invoering van het studievoorschot, twee jaar geleden, is er voor studenten in het hoger onderwijs geen verschil meer tussen uit- en thuiswonend, maar voor studenten die al langer dan twee jaar een opleiding volgen geldt dat nog wel.