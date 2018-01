Frank op weg naar Shirley

Neurobioloog Dick Swaab kwam een paar jaar terug met cijfers over het voorkomen van transseksualiteit: 1 op de 10 duizend in het geval van man-naar-vrouw-transseksualiteit en 1 op de 30 duizend in het geval van vrouw-naar-man. De bekende Amerikaanse computerwetenschapper en transgenderactivist Lynn Conway schat dat aantal flink wat hoger: respectievelijk één keer per 500 mannen en één keer per 2.500 vrouwen.



Fotograaf Tom van Limpt uit het Brabantse Reusel legde zijn plaatsgenoot Shirley (34) vast. Zij werd geboren als Frank en begint dit voorjaar met hormoonbehandelingen als voorbereiding op geslachtsveranderende operaties die waarschijnlijk in 2019 zullen plaatsvinden. Nu al gaat zij door het leven als vrouw. In haar leven als man werkte ze als bouwvakker.



