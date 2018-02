Fotoserie over dementerende vrouw wint Zilveren Camera 2018

Herenigd

Carla Kogelman won een eerste prijs in de categorie Sport, met een serie in zwart-wit over het paralympisch team van de zwembond KNZB. Een andere opvallende serie is die van Selma van der Bijl. Zij studeerde af op de Fotoacademie in Amsterdam met Geluk(t), een op Schiphol gemaakte ontroerende en feestelijke reeks over vluchtelingen die worden herenigd met hun familie. De Amsterdamse krant Het Parool publiceerde. Saillant is dat Van der Bijl naast haar journalistieke werk ook bruiloftsfoto's maakt. Zij werd onderscheiden met de nieuwe, onder verantwoordelijkheid van de CZC vallende Paul Peters Fotoprijs. Deze prijs is een initiatief van de Socialistische Partij, die sociaal betrokken fotografie wil belonen. De vorig jaar overleden Paul Peters was maatschappelijk betrokken, en tevens gelieerd aan de partij.



Volkskrant-fotograaf Marcel van den Bergh won een eerste prijs in de categorie Nieuws Regio met zijn serie over de transitie van een Gelderse katholieke kerk tot boeddhistisch centrum. Van den Bergh fotografeerde de onttakeling van de katholieke symbolen in de kerk, de sleuteloverdacht en de inwijding tot tempel. Ook Volkskrant-fotograaf Jiri Büller won een eerste prijs, in de categorie Personen in het Nieuws. Hij maakte een bijna religieus geladen portret van de moeder en zus van Mitch Henriquez, twee treurende vrouwen uitgelicht tegen een donkere achtergrond. Henriquez kwam om het leven daags nadat hij op een muziekfestival in het Haagse Zuiderpark was aangehouden door vijf agenten.



