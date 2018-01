Flixbus gaat scherper controleren, hoopt drugssmokkelaars af te schrikken met camera's

Drugsvondsten

Een bus is ook niet speciaal aantrekkelijk voor drugskoeriers Woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie

Toch duiken met enige regelmaat berichten op in de media over drugsvondsten in langeafstandsbussen. Een Duitse krant meldde twee jaar geleden dat in een bus van Amsterdam naar München een man werd gesnapt die 1,2 kilo heroïne had ingeslikt. Kort daarvoor was een andere busreiziger betrapt die onderweg was naar Kroatië met 5.600 xtc-pillen in zijn laptoptas. Het Dagblad van het Noorden meldde ruim een jaar geleden dat in een Flixbus van Amsterdam naar Kiel onder meer 16 kilo cocaïne was aangetroffen, maar de politie kon niet vaststellen van wie de tas met wit poeder was. Een jaar geleden was het weer raak: in een rugzak zat vijf kilo cocaïne en een ons heroïne, met een totale straatwaarde van 375 duizend euro.



De Nederlandse politie lijkt niet erg bezig met de drugs in bussen. Woordvoerders van de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Eenheid van de politie kunnen er niet veel over zeggen. Een bus is ook niet speciaal aantrekkelijk voor drugskoeriers, zegt de woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie. 'Als je drugs in een koffer stopt, kun je er net zo goed mee in een bus als in een trein stappen. Of in een auto. Als je maar niet opvalt', zegt hij.



Flixbus is naar eigen zeggen de grootste busonderneming in Europa. De Flixbussen doen 1.400 bestemmingen aan van Zweden tot diep in Italië, en van Londen tot voorbij Berlijn.