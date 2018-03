Flinke zetelwinst voor Denk, maar onwaarschijnlijk dat de partij wethouders gaat leveren

Coalitiedeelname

In Rotterdam en Amsterdam, waar Denk drie zetels behaalde, ligt coalitiedeelname ook niet bepaald voor de hand. In Rotterdam niet omdat opponent Leefbaar Rotterdam daar de grootste is, en in Amsterdam niet omdat winnaar GroenLinks in de hoofdstad eerder had laten weten dat de fractie niet stond te springen om met Denk in zee te gaan.



In Schiedam behaalde Denk het spectaculairste resultaat, met vier van de 35 zetels. Na de VVD die er de grootste is met zes zetels, komt Denk op een gedeelde tweede plaats, samen met het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) en D66 die eveneens vier zetels hebben. De Schiedamse VVD-lijsttrekker Onno Spek zegt dat zijn partij met iedereen het gesprek zal aangaan voor coalitievorming, ook met Denk. 'Als je kijkt naar partijen waar wij programmatisch dichtbij staan, is dat niet Denk, maar we sluiten niemand op voorhand uit.'