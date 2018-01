Fiscale opsporingsdienst onderzoekt fraude met bouwfacturen op Schiphol

'Het gaat om onderaannemers die vermoedelijk valse facturen stuurden naar het vastgoedbedrijf (van Schiphol, red.) voor fictieve werkzaamheden', aldus woordvoerder Marieke van der Molen.



Ook zijn privéverbouwingen uitgevoerd op kosten van de zaak. 'De verdachten zouden met behulp van valse facturen het vastgoedbedrijf tienduizenden euro's hebben laten betalen', zegt Van der Molen.



De personen worden verdacht van passieve en actieve omkoping en betrokkenheid bij valsheid in geschrifte. Het is niet bekend hoe lang het onderzoek gaat duren.



De zaak kwam aan het rollen na berichtgeving in de NRC, vorig jaar augustus. Eerder dat jaar had een klokkenleider van energie- en onderhoudsbedrijf Engie drie collega's aangewezen die zich schuldig zouden maken aan gesjoemel met declaraties: een Engie-collega met als bijnaam 'de bonnenbaas', een onderaannemer en een manager van Schiphol Real Estate.



Het trio wist op sluwe wijze een graantje mee te pikken van de koortsachtige bouwactiviteiten die plaatsvinden op Schiphol, van het neerzetten van nieuwe winkels en kantoren tot parkeerplaatsen. Het gaat om publiek geld: de luchthaven is grotendeels in handen van de Nederlandse staat en de gemeente Amsterdam.



De luchthaven ontkent dat het gesjoemel schering en inslag is bij het vastgoedbedrijf, zoals NRC stelt. 'Grotere zaken worden altijd gemeld in het jaarverslag. Dat waren er twee in de afgelopen vijf jaar.'