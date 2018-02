Financiële meevaller voor Holleeder: opgelegde vordering van 18 miljoen euro verlaagd naar 9 ton

'Bankier van de onderwereld'

De uitspraak is opmerkelijk omdat Holleeder eerder tot tweemaal toe een vordering van 18 miljoen euro kreeg opgelegd. In 2012 bepaalde de Haarlemse rechtbank dat hij dit bedrag had verdiend met het afpersen van 'bankier van de onderwereld' Endstra. Vier jaar later, toen de zaak werd overgedaan, kwamen de rechters tot eenzelfde vonnis. In hoger beroep, dat was aangespannen door Paarlberg, had het Openbaar Ministerie (OM) wederom 18 miljoen geëist.



Maar dat geld heeft Holleeder nooit gehad, oordeelt het hof nu. Het was weliswaar de bedoeling dat de afpersmiljoenen bij hem zouden belanden, 'maar zo ver is het nooit gekomen'. De bedragen die Holleeder hem aftroggelde, stortte Endstra op rekeningen van (bedrijven van) Paarlberg. Die waste het geld vervolgens wit - een misdrijf waarvoor Paarlberg 4,5 celstraf kreeg in 2010. Hoewel hij dat witwassen voor Holleeder deed, is niet gebleken dat laatstgenoemde 'ooit toegang heeft gehad tot de rekeningen'.