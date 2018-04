Fietsers voor het eerst bovenaan bij dodelijke verkeersongevallen

De elektrische fiets

Ook dat verbaast de SWOV noch de Fietsersbond. De elektrische fiets is enorm populair onder ouderen. Kamminga: 'En we tellen steeds meer ouderen. Dat is nu eenmaal een demografisch gegeven.' Uit onderzoeken is nog niet komen vast te staan dat ouderen vaak te hard rijden op zo'n e-bike en daarbij hun eigen afnemende fysieke mogelijkheden (reflex, bijvoorbeeld) onderschatten.



Van der Knaap: 'Wat we weten is dat enkelvoudige ongelukken, ook die met dodelijke afloop, vaak zijn toe te schijven aan slecht wegdek. We moeten niet onderschatten hoeveel ongelukken er onder ouderen al gebeuren bij het op- en afstappen van een e-bike. Zo'n fiets is zwaarder dan een gewone, daar begint het probleem soms al omdat sommige ouderen er geen rekening mee houden dat hun eigen fysieke mogelijkheden afnemen.'



De SWOV en de Fietsersbond komen tot gelijkluidende conclusies over de oorzaken van al dan niet dodelijke fietsongevallen. De infrastructuur staat op nummer één. Slecht wegdek is gevaarlijk, te volle fietspaden zijn dat ook.