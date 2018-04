Extra budget forensisch onderzoek na vier maanden al op

Zaak Nicky Verstappen is grootste dna-onderzoek ooit in Nederland. Zo werkt een verwantschapsonderzoek

Dna-verwantschapsonderzoek is toegestaan sinds april 2012. In dat jaar vond meteen het eerste onderzoek plaats in de zoektocht naar de verkrachter en moordenaar van het 16-jarige Friese meisje Marianne Vaatstra. Sindsdien werden verschillende successen geboekt. Nu wordt er gezocht naar een verdachte in de zaak Nicky Verstappen. (+)



