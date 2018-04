Ex-vriendin getuigt opnieuw tegen Holleeder: 'Ik moest zijn bankbiljetten schoonmaken'

Den Hartog: 'Toen klonk het logisch. Het ging dan van: 'ik heb je geholpen, ik heb al die moeite voor je gedaan, dan is het logisch dat ik er ook wat aan verdien.' Er gebeurde in die tijd zoveel in mijn leven, ik vond het wel best.'



Achteraf stelt Den Hartog dat Willem Holleeder miljoenen euro's van haar heeft afgetroggeld door te doen alsof een rivaliserende Servische crimineel haar en haar gezin wilde vermoorden. 'Dat bleek een spel.' Holleeder zou haar later hebben opgebiecht dat er geen sprake was van een dreiging en dat hij achter de moord op Sam Klepper zat. Iets wat de verdachte ontkent.



Volgens Willem Holleeder kreeg Sandra den Hartog jarenlang een maandelijkse toelage van hem. Ook zou hij haar huur hebben betaald. De ex-vriendin stelt dat dit onzin is, ze werd niet door hem onderhouden. 'Dan noemt hij de verkeerde vriendin. Ik kreeg geen toelage. Ik kreeg weleens cadeaus, of geld voor boodschappen. Maar die waren meestal voor hemzelf.'



Ook ontkent ze dat ze zijn geld moest tellen. 'Dat deed-ie zelf altijd. Tellen. Altijd als-ie wakker werd, telde-ie het geld dat in zijn broekzak zat. Hij was altijd bang dat het gepikt werd.'



Eerder heeft verdachte Willem Holleeder verklaard dat hij bedragen tot een miljoen euro bij Den Hartog in bewaring gaf. Volgens haar klopt dat ook niet. 'Hij heeft een keer een bedrag van 25 of 30 duizend euro bij me gestald. En later nog een bedrag, daar pakte hij telkens wat vanaf. Dat geld is in beslag genomen. Later kreeg ik het terug op mijn rekening. Het was 15 duizend euro. Willem zat toen vast. En ik heb het opgemaakt.'