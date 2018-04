Even geen werkstress en te grote klassen: Deze leraren worden in het zonnetje gezet

Meesterschap is Vakmanschap

Reclamebureau NATWERK Reinier Steures, Wilbert Leering



Leraar zijn is een prachtig ambacht, een vak apart. Dit zijn mensen die de kunst van het overbrengen van kennis, kunde en vaardigheden echt verstaan. Die dertig kids elk jaar verder helpen in hun ontwikkeling; door bij te sturen, bij te schaven, de scherpe randjes eraf te halen, door talenten te ontdekken. Leraren zetten kinderen al in hun kracht, nog voordat 'in je kracht zetten' bestond.



Dat klinkt groots, en dat is het ook. Dat verdient een slogan die groots is.