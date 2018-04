Europese landen voor het blok: hoe moeten zij reageren op Trump in een oorlogssituatie?

May in een lastig parket

Moeilijker is de situatie voor May, die woensdag reeds drie nucleaire onderzeeërs met 116 Tomahawk-raketten richting de kust van Libanon liet varen. Tevens riep ze haar ministers van vakantie terug voor een langdurig spoedberaad van het kabinet, onder wie de minister van Defensie. Die had woensdag nog getweet over het lot van de egels in zijn kiesdistrict.



Voor de Britten staat er veel op het spel. Na de Brexit wil het land, indachtig 'Global Britain', een vaandeldrager zijn van vrijheid, vrede en voorspoed in een onrustige wereld. De grootste uitdaging voor May is momenteel de 'Speciale Band' met de Amerikanen. Ze wil een goede relatie met Trump, maar ze moet er ook voor waken als een slaaf achter hem aan te lopen. Iedereen weet hoe het met Tony Blair is afgelopen na zijn steun aan de invasie van Irak onder George W. Bush. Gezien dit oorlogstrauma was het pleidooi van de oud-premier, dinsdag, voor militair ingrijpen in Syrië een interventie die May waarschijnlijk liever niet had gezien.



Volgens Blair is toestemming van het soevereine Lagerhuis bij een beperkte militaire bijdrage niet nodig en May is dezelfde mening toegedaan. Een parlementair debat beperkt, of vertraagt, de handelingsvrijheid, zeker omdat Lagerhuisleden van paasreces zouden moeten worden teruggeroepen.