Europarlement schiet met scherp, maar de personeelschef blijft erbij: met superpromotie Selmayr was écht niets mis

Dinsdagmiddag grillen de parlementariërs Oettinger over wat de 'affaire-Selmayr' is gaan heten. De Duitse kabinetschef, vertrouweling en steunpilaar van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, met weinig vleiende bijnamen als 'Raspoetin' en 'het Monster', werd op 21 februari eerst benoemd tot plaatsvervangend secretaris-generaal en direct daarna tot secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van de Commissie. En dat alles binnen het tijdsbestek van enkele minuten, er waren geen andere kandidaten. 'Een toneelstuk op basis van een gedetailleerd script van Juncker-Selmayr, en ik hoop maar in die volgorde. De rest van de Commissie diende als figurant', sneert D66'er Gerben-Jan Gerbrandy.



D66 schiet al weken met scherp op de Commissievoorzitter en Selmayr. Volgens Gebrandy is er sprake van 'een minutieus voorbereide politieke en administratieve coup'. Of Oettinger, die pas 24 uur tevoren op de hoogte was gesteld door Juncker, zich 'niet in zijn hemd voelde gezet', wil Gerbrandy weten. Hij krijgt bijval van Bart Staes (Groenen): 'De Commissie was als een kudde schapen, een bende jaknikkers die in koud 9 minuten instemde met het dictaat van Juncker.'