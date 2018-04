Ervaren, humoristisch, aanspreekbaar: de profielschets voor burgemeester van Amsterdam

Storm aan seksistische reacties

Maar zeker na de grote overwinning van GroenLinks is toch vooral de vrouw favoriet die Pechtold ook al noemde: Femke Halsema. Het gerucht dat de oud-GroenLinksleider een goede kans maakt, ontlokte al een onlinepetitie 'Houd Halsema uit de Stopera'. Het leverde meer dan zesduizend steunbetuigingen op en een storm aan intens seksistische reacties die de reputatie van internet als open riool eer aandeden.



Halsema zelf hulde zich tot vorige week in een publiekelijk stilzwijgen - een opstelling die de speculaties over haar kandidatuur alleen maar verder aanwakkerde. Vorige week donderdag zei ze er dan toch iets over, in het radioprogramma Kunststof, waar ze te gast was om te praten over haar recentelijk gepubliceerde essay Macht en verbeelding. 'Het ongemak is dat ik er niks over kan zeggen. Er is nog niet eens een profiel. Ik loop wel te piekeren, vanzelfsprekend, maar ik weet het niet.'