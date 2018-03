Er komt 1,5 miljard euro bij, maar de inzetbaarheid van het Nederlandse leger wordt niet groter

Onhaalbaar

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de Navo erkende half februari dat slechts 15 van de 29 Navo-lidstaten op koers liggen met de 2-procenteis. Hij besloot het glas echter niet half leeg, maar half vol te noemen. 'In 2014 spendeerden nog maar drie lidstaten 2 procent van hun bnp aan defensie, dit jaar zijn dat er al acht. In 2024 zullen dat er vijftien zijn.'



Nederland zou jaarlijks 8 miljard euro extra aan defensie moeten besteden om de Navo-norm te halen, maar dat is vooralsnog politiek onhaalbaar. Militairen mogen volgens ingewijden al in hun handjes knijpen met de 1,5 miljard extra die ze hebben gekregen.



Volgens het CDA-Kamerlid en ex-miltair Hanke Bruins Slots is het zelfs de vraag of defensie jaarlijks 'meer dan 1,5 miljard euro kan wegzetten'. Ze zei dat half januari op een openbare bijeenkomst in sociëteit Nieuwspoort. Extra materieel en personeel aantrekken kost tijd, dus een miljardeninjectie is niet zomaar uitgegeven.