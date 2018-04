En plots is het Groningse publiek stil: de koning spreekt over de aardbevingen

Ja, het is een feestdag, maar er moet ook aandacht zijn voor de onzekerheid hier Corine Jansen van de Groninger Bodem Beweging

Op de Grote Markt in Groningen zet Willem-Alexander het wapen in waarover hij en zijn familie exclusief beschikken: koninklijke aandacht. Rond enkele statafels hebben zich gedupeerden van de bevingsschade in het ommeland gegroepeerd. De koninklijke familie mengt zich met de getroffenen en hoort de verhalen aan.



Het is een aan Koningsdag wezensvreemd element. Op de markt is het muisstil, nergens klinkt muziek en de toeschouwers kunnen niet horen wat er wordt besproken. Schril is het contrast met de carnavaleske sfeer van vorig jaar in Tilburg. Maar, zegt de wachtende Gerda Steenkamp achter een dranghek, 'het hoort erbij'. Ze is uit Ter Apel naar Groningen gekomen en verwoordt de stemming onder het publiek.



Toen René Paas, sinds twee jaar commissaris van de koning in de provincie Groningen, en Peter den Oudsten, sinds drie jaar burgemeester van de stad, een brief schreven aan het hof om koning Willem-Alexander uit te nodigen voor Koningsdag, was het besluit de gaskraan dicht te draaien nog niet genomen. Toen aan het eind van de ­zomer de aankondiging kwam dat het verzoek was gehonoreerd, ook niet. In Groningen hielden ze er rekening mee dat de koninklijke familie nog een jaar zou wachten.



Maar de Oranjes zijn er, en dat mag een statement heten. Ze krijgen 'een eerlijk verhaal', zegt Den Oudsten. 'Het is niet onze bedoeling de koning in een lastige positie te brengen. We laten hard de schade zien, maar op een positieve manier ook hoe het verder kan.'



Op de Markt staan abri's met teksten als 'Laat kinderen niet beven' en 'Naar een toekomst zonder gas in huis'. Commissaris Paas: 'Het was geen melodramatische brief die we schreven. Maar het was wel duidelijk dat, mochten ze komen, dit onderwerp in het programma zou zitten. We weten ook dat het de koning bezighoudt, want hij is hier onaangekondigd al vijf keer eerder geweest.'