Eindelijk een gunstiger schaderegeling voor Groningen: veel wensen van gedupeerden vervuld

Lof voor Wiebes

'Groningers waren het wachten meer dan zat', zei commissaris van de koning René Paas. 'Het is wrang dat het zo lang heeft geduurd. Maar dit is een heel belangrijke stap in een lang proces.' Over Wiebes - die zichzelf eerder the new kid on the block noemde - was Paas vol lof. 'We zijn erg enthousiast over de wending die het proces heeft genomen onder leiding van de nieuwe minister.'



'Met de vandaag gepresenteerde nieuwe aanpak hopen we vurig dat we een streep onder het verleden kunnen zetten', aldus het Groninger Gasberaad. 'We zijn nog niet klaar, maar het eerste vloertje naar herstel van vertrouwen is gelegd.'