Eindelijk dan het hoge water, ik leefde er al even naartoe. Vanaf de nieuwe, verlegde dijk even buiten Zwolle loop ik de Vreugderijkerwaard binnen. Op de achtergrond de IJssel, een binnenvaartschip schuift langzaam achter de rivierduin langs, stroomopwaarts in de verte de noordkant van de Veluwe. Aan de overkant het kerkje van Zalk, daar op de dijk staat ook een bevermonumentje - de laatste Nederlandse bever werd hier in de IJssel in 1825 dood geslagen. De bever is inmiddels terug, opnieuw geïntroduceerd, in Limburg worden de eerste exemplaren alweer gedood, je kunt het zien als een bewijs van het succes van de soort.