Eerste 'nationale brainstormsessie' van nieuwrechts Nederland is voornamelijk discussie tussen gelijkgestemden

Discussie tussen gelijkgestemden

We moeten uit de extremen en terug naar het normale midden Janny Douwes, bekend van haar anti-anti-Zwarte Pietenactie in Dokkum

Een kritiek op het evenement De Nederlandse Leeuw is de eenzijdige samenstelling van de genodigde sprekers. Die zouden vooral van rechtse signatuur zijn. Sander en Dennis delen die kritiek. Ze hadden graag een scherp debat gezien tussen linkse en rechtse denkers.



De aansluitende brainstormsessies zijn hoofdzakelijk een discussie tussen gelijkgestemden. In een hoek van de conferentiezaal vertelt de Friese Jenny Douwes, bekend van haar anti-anti-Zwarte Pietenactie in Dokkum, over de verruwing van het publieke debat. 'We moeten uit de extremen en terug naar het normale midden.' In een andere hoek vertelt publicist Joost Niemöller onder luid applaus dat de 'mainstream media' te veel maakten van de ontmoeting tussen Thierry Baudet en de Amerikaan Jared Taylor, een beruchte witte nationalist die gelooft in de superioriteit van het blanke ras. Niemöller: 'Alsof Jared Taylor zo erg is.'



Het publiek kan aan het debat deelnemen door via een chatprogramma vragen te stellen die op schermen worden geprojecteerd. 'Kunnen we het tij (islamisering) nog keren?' En: 'Waarom durven onze politici niet te benoemen?' Ook oplossingen kunnen worden ingediend: 'Geen enkele sharia rechtbank toestaan.'