Eerste kras voor kabinet is een feit: vertrek Zijlstra slaat fors gat in collectieve geheugen Rutte III

Nogal een draai

Het verklaart deels waarom de vier regeringspartijen maandag nog vast van plan leken om Zijlstra overeind te houden. De beloning: nog meer schade. Geen van de coalitiepartners kon dinsdag uitleggen waarom ze dachten dat de voormalige minister van Buitenlandse Zaken geloofwaardig kon functioneren. Bij D66-leider Alexander Pechtold bestond daar maandag 'geen twijfel' over. Een dag later moest hij plotseling erkennen dat het vertrek 'onvermijdelijk' was. 'Het is nogal een draai', hoonde PvdA-leider Lodewijk Asscher.



'Regeren wordt een spijkerbed', zei Buma bij het begin van Rutte III. Door de datsja-affaire van Zijlstra liggen CDA, D66 en ChristenUnie er nu al met hun hele gewicht op. Het contrast met de tijd in de oppositie was dinsdag pijnlijk groot. Destijds stonden Buma, Pechtold en Gert-Jan Segers vooraan als 'het vertrouwen in de politiek' weer eens in het geding was, als Rutte 'hele en halve onwaarheden' verkondigde; nu moesten ze stamelend blijven volhouden dat de leugen van Zijlstra wel degelijk 'relevante geopolitieke informatie' naar buiten had gebracht. 'Ik vond en vind het ongelooflijk interessant wat er gezegd is', zei Pechtold zonder veel overtuiging.