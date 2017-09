Eerste herfststorm verwacht: code oranje in delen van het land, KLM schrapt 60 vluchten

Windstoten tot 120 kilometer per uur

Code oranje geldt voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Groningen en in het Wadden- en IJsselmeergebied. Daar komen in de ochtend en middag zeer zware windstoten voor van meer dan 100 kilometer per uur. In het noordelijk kustgebied zijn windstoten tot circa 120 kilometer per uur mogelijk. Voor de kustprovincie Zeeland en de rest van Nederland geldt code geel.



In de namiddag en avond neemt de wind van het zuidwesten uit weer af. Het onstuimige weer zorgt naar verwachting van het KNMI niet voor hogere waterstanden aan de kust en op de meren. Aan de kust is het deze week doodtij, waardoor de waterstanden op zee al lager zijn. Het kan wel zijn dat door de weersomstandigheden sluizen en bruggen tijdelijk gestremd zijn voor de scheepvaart.