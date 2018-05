Een zware procedure en weinig aantrekkelijke voorwaarden: alleen de grootste criminelen willen kroongetuige zijn

Onvoldoende

We hebben in Nederland nog maar vijf voorbeelden van kroongetuigen ingezet in strafprocessen Onderzoeker Marieke Dubelaar

Ondanks dit succes maakt men in Nederland nog weinig gebruik van kroongetuigen. Zo valt te lezen in het vandaag verschenen rapport Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada van de Universiteit Leiden in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.



De geringe inzet van kroongetuigen in Nederlandse strafprocessen valt voornamelijk toe te schrijven aan de strenge eisen die de wet stelt en door het feit dat het aanbod dat justitie criminelen kan doen voor hen vaak niet aantrekkelijk genoeg is. Vanaf 2006 kan in het Nederlandse strafrecht gebruik worden gemaakt van een kroongetuige. 'De huidige regeling wordt heel beperkt toegepast: we hebben in Nederland nog maar vijf voorbeelden gezien van kroongetuigen die zijn ingezet in strafprocessen,' aldus Marieke Dubelaar, een van de Leidse onderzoekers.